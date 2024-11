Utrudnienia w Święto Niepodległości - Szczecin może się zakorkować

Szykują się utrudnienia na ulicach Szczecina - to w związku z poniedziałkowym Narodowym Świętem Niepodległości. W mieście będzie marsz, oficjalne obchody i rajd rowerowy.

Marsz Porozumienia Środowisk Patriotycznych wyruszy z placu Solidarności w południe. Uczestnicy przejdą do placu Szarych Szeregów, a utrudnienia mają potrwać do 16. W ramach uroczystości będzie też przemarsz żołnierzy Wojska Polskiego - od 11:30 do 16 będą zamknięte ulice wokół Wałów Chrobrego.A przejazd rowerowy oznacza utrudnienia od 10:30 do 13:00 na trasie Henryka Pobożnego - jezioro Goplana.Więcej informacji TUTAJ