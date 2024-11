Poszukiwani świadkowie historii Świnoujścia

Jaka noblistka odwiedziła Świnoujście i kiedy w mieście pojawiły się pierwsze autobusy? Na to, jak i wiele innych pytań, odpowiedzi zna kronikarz Świnoujścia. Nie tylko wykopuje on ciekawostki z ton archiwalnych dokumentów, ale także zaprasza mieszkańców do współtworzenia wspomnień o mieście.

- Kto dziś wie o tym, że w 1963 roku w Świnoujściu była Wisława Szymborska, późniejsza laureatka Nagrody Nobla - wie Krzysztof Nowak, kronikarz Świnoujścia, który do współpracy przy utrwalaniu wspomnień o mieście zaprasza też wyspiarzy.



- Chciałbym zaapelować do obecnych i byłych mieszkańców, którzy dysponują zdjęciami, materiałami i informacjami dotyczącymi etapów rozwoju miasta, żeby zgłaszali się do mnie. Ludzie, którzy dysponują takimi materiałami, chcieliby się z nimi podzielić po to, żeby wzbogacić historię miasta - dodaje Nowak.



Perełek historycznych nie brakuje, a jedną z nich jest dotycząca miejskiej komunikacji.



- W 1957 roku były pierwsze autobusy marki San. Trzy linie, trzy autobusy - mówi Nowak.



Chętni do dzielenia się wspomnieniami kontakt do kronikarza znajdą na stronie miasta.