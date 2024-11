Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg zorganizuje miejskiego Sylwestra. Władze miasta już teraz ogłosiły, że chociaż okres świąteczny będzie wyglądał na ulicach miasta spokojniej niż przed rokiem, to powitanie nowego roku zorganizują „z rozmachem”.

Miejska zabawa sylwestrowa po latach przerwy powróciła do Kołobrzegu w ubiegłym roku, gdy miasto zorganizowało koncert Lanberry. Chociaż miejscowi urzędnicy postanowili zaoszczędzić i tym razem odpuścić organizację świątecznego jarmarku, to prezydent Anna Mieczkowska mówi, że ze wspólnego powitania nowego roku nie planuje zrezygnować.



- Będzie huczny Sylwester, taki, jaki sobie pewnie wielu mieszkańców życzyłoby, bo akurat impreza sylwestrowa ubiegłoroczna zebrała bardzo dobre recenzje - mówi Mieczkowska.



Słowo huczny odnosić ma się natomiast jedynie do skali wydarzenia. Miasto nie planuje bowiem pokazu sztucznych ogni. Będzie natomiast koncert gwiazdy muzycznej, której urzędnicy nie chcą jeszcze ujawniać, a fajerwerki zostaną zastąpione laserami i światłami.

Całość podobnie, jak w roku ubiegłym odbędzie się nie nad samym morzem, lecz w centrum miasta, na Skwerze Pionierów.