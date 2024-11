Pomoc to nie tylko żywność czy środki czystości

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Zamiast podstawowych produktów - tym razem pluszaki i maskotki. Ma je do rozdania Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina w Stargardzie, które współpracuje ze szczecińskim Bankiem Żywności.

Po zakończeniu akcji żywnościowego wsparcia dla najbardziej potrzebujących, wolontariusze zapraszają rodziców z dziećmi do obejrzenia i rozpakowania zabawek. Można je odebrać w punkcie przy ulicy Wojska Polskiego, w każdą środę między 16:30 a 18:00 i w niedziele od 12:30 do 13:00



Beata Milewska z Dobrej Nowiny zapewnia, że przyjść mogą wszyscy, a pluszaki są do odbioru bez żadnych formalności.



- Pieski, kotki, miśki, dinozaury i wszystko, co dzieciom będzie się podobało. Kto chce, może przyjść i może te maskotki wziąć. Mamy ich dużo. Kilka worków. Część maskotek już tutaj jest rozłożonych. Kolejne worki jeszcze czekają - mówi Milewska.



W punkcie żywnościowym, obok maskotek dostępna jest również odzież, o czym przypomina Dariusz Milewski ze Stowarzyszenia.



- Bardzo różne, niektóre naprawdę bardzo eleganckie. Aż się czasami dziwimy, dlaczego ludzie to nam oddali w tym pomieszczeniu, właśnie tutaj, mieliśmy wieszaczki i teraz je schowaliśmy. Przychodziło sporo osób - dodaje Milewski.



Podczas żywnościowej akcji wolontariusze Dobrej Nowiny przekazali blisko 25 ton żywności dla 750 osób.