Co oznacza wybór Trumpa dla Polski? Dyskusja w "RSnW"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Wybór Trumpa a sprawa Polska - goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" dyskutowali, jak prezydentura Trumpa wpłynie na bezpieczeństwo naszego kraju.

Zdaniem Artura Szałabawki z Prawa i Sprawiedliwości, wybór republikańskiego kandydata to dla Polski dobra wiadomość. - To jest Donald Trump, który bardzo dużo się nauczył, szczególnie w ostatnich czterech latach, gdy zobaczył, na czym polega liberalna demokracja. A tak szczerze mówiąc, demokracja, która przeszła w lewacki autorytaryzm.



- Idziemy trochę w nieznane - mówił tymczasem Grzegorz Napieralski, poseł koalicji Obywatelskiej. - Trudno wyczuć, jaka będzie ta polityka. Jeżeli popatrzymy historycznie na Stany Zjednoczone, to wiemy jedno, że tam jednak czy to są demokraci, czy republikanie, to pewne zasady nie zmieniają się w czasie gry.



Zdaniem dr. hab. Daniela Boćkowskiego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, na oceny trzeba poczekać. - Trump nawet nie zaczął rządzić. Tak naprawdę zobaczymy w styczniu, jak będzie wyglądał jego gabinet, jakie będą jego cele, co do tego czasu ogłosi i jak to będzie wyglądało - powiedział prof. Boćkowski.



Donald Trump zostanie 47. prezydentem USA.