Mural rodem z Kolumbii tworzy się pod Trasą Zamkową [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pod Trasą Zamkową w Szczecinie powstaje nowy mural. Na razie widać kolorowy zarys, przedstawiający ptaka i różowo-fioletowe tło.

Lorraine, twórczyni muralu jest Kolumbijką. Jej dzieło ma zwrócić uwagę i zachęcić do rozmowy o problemie migracyjnym. A co dokładnie przedstawia? To tłumaczy artystka.



- Mural przedstawia kolumbijskiego ptaka, który niesie dom na swoich plecach - tłumaczy Lorraine.



Ptak, który znajdzie się na muralu to pasówka obrożna, zamieszkująca Amerykę Południową.