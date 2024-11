Deszcz dopiero w drugiej połowie miesiąca

Jak mówi Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, suma opadów w Polsce, jak i naszym województwie jest niestandardowo niska.

- Czekamy na większy deszcz, który może pojawić się dopiero w drugiej połowie miesiąca - prognozował.

W nocy pochmurno z rozpogodzeniami w górach. Miejscami opady mżawki oraz szczególnie na południu mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura od -3°C do 3°C; w górach spadki temperatury do -8°C. Wiatr słaby, zmienny. Na drogach lokalnie ślisko