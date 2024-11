Utrudnienia na Wapiennej

Uwaga kierowcy, utrudnienia na ulicy Wapiennej we wtorek i w środę. Prowadzone będą tam prace przy układaniu nawierzchni.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej, od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską oraz fragmentu ulicy Północnej od Chłodnej do Szkockiej.



Wybudowane zostaną chodniki i trasy rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Zmodernizowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Powstanie nowe oświetlenie uliczne. Zagospodarowana zostanie również zieleń. Koszt inwestycji to ponad 6 mln złotych.