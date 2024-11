Prace drogowe na stargardzkiej Starówce

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Ulica Spichrzowa w Stargardzie zostanie przebudowana. W grudniu ekipy budowlane mają rozpoczęć pierwsze prace. Potrwają blisko rok, wpisując się w realizowane już inwestycji drogowej w tej części stargardzkiej Starówki.

Na remont Spichrzowej pozyskano ponad 700 tys. zł rządowego dofinansowania. Wartość inwestycji wyniesie ogółem 1 mln 700 tys. złotych.



Gotowy jest również harmonogram prac budowlanych dla Spichrzowej, co potwierdza Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego. - Od skrzyżowania z ulicą Chrobrego w kierunku murów obronnych w ramach inwestycji nowa jezdnia, nowe chodniki, ścieżka rowerowa również i to, na co czekają mieszkańcy w tej okolicy, czyli energooszczędne latarnie, które dają jasne światło - mówi Styczewski.



Na ciemności w tym miejscu uskarżają się m.in. rodzice, których dzieci korzystają z zajęć w pobliskim przedszkolu. Spichrzowa po remoncie ma być uzupełnieniem sieć przebudowanych ulic w tej części Starówki.



- Część ulic jest już w zasadzie zakończonych. To między innymi ulica Szewska, ulica Kuśnierzy. Mocno postępują do przodu prace przy ul. Chrobrego. Dołączamy do tego ulicę Spichrzową. Początek prac to na pewno ten rok - dodaje Styczewski.



Formalny termin zakończenia remontu Spichrzowej to wrzesień przyszłego roku.