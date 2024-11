Młodzi radiowcy poszukiwani [WIDEO]

Mat. SoundMedia

Zapraszamy dzieci do fascynującego świata radia! Nasze radiowe warsztaty to wyjątkowa okazja, by młodzi odkrywcy mogli poznać kulisy pracy w prawdziwym studiu radiowym.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, a główny nacisk kładziemy na praktyczne ćwiczenia w profesjonalnym studiu dźwiękowym. Podczas zajęć Twoje dziecko nie tylko zwiedzi newsroom, studio emisyjne i nagraniowe, ale także nauczy się pracy z mikrofonem, emisji i modulacji głosu.

Zajęcia odbywają się w kameralnych, 10-osobowych grupach, co gwarantuje indywidualne podejście i komfort nauki.

Więcej informacji na www.radiojunior.pl