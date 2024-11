Szczecin jako drugi w Polsce. Trwają testy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, płyny do mycia podłóg - to wszystko trafia do ścieków komunalnych. I to wszystko wykrywa mobilna stacja badawcza, która działa w oczyszczalni Pomorzany.

Szczecin jest drugim miastem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, które ją testuje.



Stacja także oczyszcza ścieki z niebezpiecznych substancji. - Nowe przepisy unijne wprowadzają nowe prawo walki z zanieczyszczeniami - mówi Natalia Piętka z oczyszczalni ścieków na Pomorzanach. - Ścieki są badane pod kątem 24 związków PFAS oraz 12 farmaceutyków. To są związki przeciwbólowe, przeciwzapalne, antydepresyjne, uspokajające. Do tej pory nie było takich wymogów, więc takie badania w ogóle nie były prowadzone.



- Stacja jest w Szczecinie do połowy grudnia. Następnie trafi na Litwę - tłumaczy kierownik oczyszczalni ścieków Pomorzany Piotr Miakoto. - Przygotowujemy Szczecin na to, w co musimy zainwestować. Mając teraz wyniki badań, które obecnie prowadzimy, będziemy wiedzieli dokładnie, jakie obiekty i urządzenia należy zaprojektować. Będziemy dokładnie budowali to, co potrzeba.



Raport z badań szczecińskich ścieków będzie gotowy pod koniec grudnia.