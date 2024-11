Pałac w Kołobrzegu będzie przebudowany [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zabytkowy Pałac Brunszwickich w nadmorskim Kołobrzegu ma zyskać nowe życie. Znamy już plany nowego zagospodarowania obiektu.

Pochodzący z 1808 roku zabytek położony w centrum miasta od blisko 50 lat zarządzany jest przez Muzeum Oręża Polskiego. Pełni głównie funkcję wystawienniczą, ale też administracyjną. Muzealnicy chcą w to miejsce tchnąć nową energię.



Dr Robert Dziemba zapowiada, że Pałac przejdzie zmiany, dzięki którym stanie się bardziej dostępny dla odwiedzających.



- Chcemy przebudować parter. Mamy tam dużą salę i chcemy tam zrobić galerię. Mamy sporo rzeczy do pokazania. Chcemy tam zrobić małą kawiarnię, żeby ten czas można było spędzać codziennie, czyli siedem dni w tygodniu i o wiele dłużej niż do tej pory, ciesząc jednocześnie oko dziełami sztuki lub inną twórczością - powiedział Dziemba.



W Sali Plafonowej odbywać się mają natomiast koncerty muzyki poważnej. Muzeum liczy, że dzięki zmianom uda się jeszcze zwiększyć zasięg odbiorców. Od początku roku do końca września placówkę odwiedziło 130 tysięcy osób.