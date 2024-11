Seniorzy dają receptę na długie i szczęśliwe małżeństwo [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Miłość, która przetrwała próbę czasu. 90 procent związków małżeńskich zawieranych w Polsce w latach 80. trwa powyżej 25 lat - podaje Główny Urzędu Statystyczny.

Obecnie średnia długość trwania małżeństwa wynosi około 14. Zapytaliśmy szczecińskich seniorów o to, jaki mają przepis na udane wspólne życie.



- Teraz będę miał 45 lat po ślubie. Miałem 19 lat, jak się żeniłem. Ale to nie wiadomo, kiedy to zleciało. Cały czas w miłości. No tak jest już na świecie. Jak się kogoś kocha, to jest miłość taka. Wie pan, siedzi się. Mieszka się razem. Jak się chce, to można. Jedno drugiemu trzeba ustąpić i trzeba jakoś żyć - mówią doświadczeni małżonkowie.



- Aż 30 procent małżeństw w Szczecińskim Urzędzie Stanu Cywilnego jest zawieranych przez seniorów w wieku 65+ - mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie Anna Żbikowska. - Wielu seniorów mówi, że długi staż małżeński zależy od tego, żeby mniej słuchać, żeby nie wszystko słuchać i żeby się szanować. Pary małżeńskie są bardzo często bardzo pozytywnie nastawione do życia.



14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Seniora.