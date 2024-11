Jest projekt ustawy o tancerzach baletu

To jest oczywiste, że tancerze baletu nie mogą tańczyć do samej emerytury - podkreślił w Rozmowie pod krawatem" Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie.

To, że przy poprzedniej reformie ktoś bezmyślnie wykreślił ich z listy osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę nie znaczy, że tak ma pozostać - argumentował. - Złożyliśmy jako Konferencja Dyrektorów Teatrów Muzycznych i Operowych, do Ministerstwa Kultury projekt ustawy zmieniającej to - dodał.Jest to bodaj jedyny zawód w Polsce, gdzie wiadomo, że nie można wykonywać go do emerytury - podkreślał.- Projekt ustawy przygotowany wspólnie przez dyrektorów teatrów muzycznych i operowych w Polsce został złożony w kancelarii ministerstwa 26 lutego bieżącego roku - uściślił.Niezależnie od tego trwają rozmowy o statusie artysty w Polsce.- Sens wziął się z tego, że zdecydowana większość artystów, tzw. freelancerów nie pracuje na etacie. Wiem, że w ministerstwie jest wola, aby tę ustawę przyjąć. Ona na pewno spowoduje stworzenie dobrej atmosfery do pochylenia się nad kulturą - dodał.Jacek Jekiel zadeklarował też, że stanie do konkursu na kolejną kadencję dyrektora Opery na Zamku.