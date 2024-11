Poszukiwani Mikołaje w Stargardzie

Mikołajów wśród mieszkańców Stargardu poszukuje Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Do zebrania są świąteczne prezenty dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

O szczegółach świątecznej akcji można dowiedzieć się więcej na stronie worekmikolaja.com Renata Kraus ze Stowarzyszenia zachęca, by zapewnić prezent wybranemu dziecku z listy dostępnej na stronie. - Jest lista 112 dzieci i tam są trzy kroki. Trzeba się zarejestrować, kupić prezent i przynieść na ulicę Popiela 20 do budynku, w którym działa stowarzyszenie. Tutaj jest zbiórka prezentów - powiedziała Kraus.Pomysłodawczyni akcji, Katarzyna Przysiwek razem z wolontariuszami „Potrzebnego Domu” zaprasza do udziału mieszkańców. - Którzy zechcą wybrać swoje dziecko i być dla niego świętym Mikołajem. Skany zdjęć można zobaczyć na stronie internetowej worekmikołaja.com. Są wzruszające. Dzieci mają piękne marzenia. To pierwsza akcja. Potrzebujemy jeszcze 50 Mikołajów, ale do 2 grudnia damy radę - zapewnia Przysiwek.Na stronie internetowej dzieci opisują wymarzone prezenty, ułatwiając pracę zaangażowanym w akcję listopadowym Mikołajom.