Panowie mogą przebadać się w Galaxy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Tu Panowie mogą zadbać o profilaktykę. W Galaxy w Szczecinie trwa bezpłatne badanie jąder.

To już 11. edycja kampani profilaktycznej "Mosznowładcy", w ramach, której mężczyźni w każdym wieku mogą bezpłatnie przebadać swoje zdrowie m.in. na obecność nowotworu jąder, prostaty a także zbadać ciśnienie krwi i zapoznać się zasadami higieny jamy ustnej.



- Jest okazja. Wiadomo ile trzeba się prosić lekarza o skierowanie. Tu można skorzystać. - Profilaktyka w mojej opinii jest najważniejsza, ponieważ wczesne wykrycie sprawia, że bardzo szybko jesteśmy w stanie pozbyć się raka - mówią pacjenci.



- W naszym środowisku ta akcja jest popularna. Bierzemy udział jako drużyna już od wielu lat. Zapuszczamy wąsy i od kilku lat tutaj w Szczecinie, jest okazja do tego, żeby się również przebadać. Z chęcią bierzemy udział właśnie w tej inicjatywie - mówi Michał Szostak, kapitan Kaskady Szczecin Rugby Club.



Mamy aż trzy gabinety i bardzo nas to cieszy. Nie ukrywam, że liczyliśmy na to, że panowie przyjdą. Bardzo się cieszymy, bo z roku na rok jest naprawdę coraz więcej. Cała nasza akcja na tym polega na promowaniu profilaktyki męskich nowotworów, szczególnie do młodych panów - mówi Piotr Grudziecki, organizator akcji.



Wydarzenie trwa do godziny 20.