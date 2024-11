Interaktywna wystawa dla dzieci w Przecławiu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co zostanie ze świata, który znamy, a co zmieni się nie do poznania? Czy uwolnimy się od ograniczeń współczesności? A może wręcz przeciwnie, czekają na nas bariery, których nie umiemy sobie jeszcze nawet wyobrazić? Taki jest temat wystawy "700 kroków o jutrze", w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

- Póki co fajnie. Jakieś graficzne wzory, całkiem ciekawe. Pierwszy raz tutaj jestem. Jest fajnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Przyszliśmy razem z dwójką dzieci i z rodziną z Warszawy. Jest to coś zupełnie, zupełnie innego, zupełnie nowego - mówią odwiedzający wystawę.



- W tym momencie właśnie mamy wystawę interaktywną "700 kroków o jutrze" - mówi Anna Kamińska z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. - I to jest opowieść o przyszłym świecie i o hybrydach, stworzonkach pomiędzy człowiekiem, rośliną, technologią, zwierzęciem, które zamieszkują tą przyszłość.



Wystawa została przygotowana przez poznańskich artystów - Jana Skorupę i Przemysława Degórskiego.