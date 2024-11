Utrudnienia na ul. Wapiennej w Szczecinie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Od dziś, przez tydzień, odcinek od Szczecińskiej do Feniksa - będzie zamknięty. Na tym fragmencie prowadzone będą roboty związane z wykonaniem wysp spowalniających z kostki betonowej.

Dojazd do ul. Feniksa będzie możliwy od strony ronda Północna/Wapienna.



Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej, od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską oraz fragmentu ul. Północnej od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej.



Wybudowane zostaną chodniki i trasy dla rowerów, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Zmodernizowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej, wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji to prawie 6,5 mln złotych.