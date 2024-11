Świąteczne iluminacje w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Do strojenia miasta na Boże Narodzenie szykuje się świnoujski samorząd. W tym roku ozdoby pojawią się na ulicach trzech wysp.

- Będzie skromnie, ale nie zabraknie też nowości wśród iluminacji - mówi Adrian Trydeński, ze świnoujskiego magistratu. - Sytuacja budżetu jest trudna, jednak to nie znaczy, że mieszkańcy mają być pozbawieni tego, co najcenniejsze w tym okresie, czyli magii świąt. Miasto zakupiło nowe ozdoby, które zostaną udostępnione mieszkańcom w dzielnicy Warszów, Przytór oraz Karsibór. Wszystkie główne ulice zostaną ozdobione tymi iluminacjami, które posiadamy na stanie. Także zostaną wynajęte na Plac Wolności tak, aby co roku w tym miejscu iluminacje się zmieniały.



A jakich atrakcji spodziewają się sami wyspiarze? - Ma być świątecznie i przyjemnie. W jakiejś ilości ozdoby świecące byłyby wskazane, ale bez takiego przepychu. Oszczędzajmy - mówią mieszkańcy.



Miasto świątecznym blaskiem ma rozbłysnąć 6 grudnia.