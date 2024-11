Gabaryty będą wywożone częściej, ale tylko przez pół roku

Fot. Mariusz Tałajkowski [Radio Szczecin/Archiwum]

Wielkie gabaryty w Szczecinie będą wywożone częściej - to zapowiedź szczecińskiego magistratu. Zmiany mają zostać wprowadzone od przyszłego roku.

To odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wyjaśnia Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent Szczecina.



- Przyglądałem się dotychczasowym rozwiązaniom oraz propozycjom mieszkańców i zgłaszanym przez nich oczekiwaniom. Podjęliśmy decyzję, wprowadzenie w regulaminie dodatkowych odbiorów gabarytów na przełomie kwietnia i września. W ciągu miesiąca dwa razy, bo dotychczas to było raz - mówi Kadłubowski.



Zmiany obejmą zarówno nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - liczącej od 3 do 7 lokali - jak i nieruchomości wielorodzinne - powyżej 7 lokali.