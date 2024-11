Głębokie wysycha. "Wodę przepompujemy jeszcze w tym roku"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jeszcze w tym roku przepompuje wodę do jeziora Głębokiego - jeżeli warunki na to pozwolą.

Gotowość do tego zadania zadeklarowano na Komisji ds. Gospodarki Komunalnej szczecińskiej rady miasta.Obecnie stan wody w Głębokim jest o 40 centymetrów niższy niż rok temu. Co roku ZWiK pompuje do Głębokiego wodę z rzeki Gunicy.Takie działanie obwarowane jest szeregiem wytycznych - mówi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej szczecińskiego magistratu Daria Radzimska.- Mniej więcej średnio co roku tyle samo pompujemy tej wody. W tym roku podejmiemy takie działania. Chcemy też znowu wrócić do tematu w nowym roku, w reżimie pozwolenia wodno-prawnego - tłumaczy Radzimska.Radni zapowiedzieli, że wrócą do dyskusji nad długotrwałym rozwiązaniem problemu wysychania Głębokiego.