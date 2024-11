Odważna deklaracja Stargardu: "My się zimy nie boimy"

W razie opadów w Stargardzie do odśnieżenia jest 125 kilometrów ulic i 200 tysięcy metrów kwadratowych chodników. źródło: https://stargard.eu/

325 ton soli, 50 ton piasku i dwie tony chlorku wapnia to zapasy stargardzkich drogowców na zimę. Specjaliści zapewniają, że miasto jest przygotowane na mrozy i śnieg.

W gotowości jest także pięć pługosolarek, w tym jedna do posypywania chodników i ścieżek rowerowych, cztery zamiatarki chodnikowe i dwie solarki, które można doczepić do innych samochodów.



W razie opadów w Stargardzie do odśnieżenia jest 125 kilometrów ulic i 200 tysięcy metrów kwadratowych chodników.