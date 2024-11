12. Festiwal Czytania rozpocznie się w Szczecinie

Spotkania autorskie, warsztaty, spektakle, czytania performatywne, spacery literackie - między innymi taki jest plan na rozpoczynającą się jutro 12. edycję Festiwalu Czytania im. Wojciecha Pszoniaka.



- Mam głęboką nadzieję, że dla każdego coś znajdzie się tutaj dobrego. Mamy zarówno znane już, jeżeli chodzi o tekst, książki, czy też książki w formie czytanej, jak chociażby znana z anteny radiowej książka "My, hrabiny" w wykonaniu Olgi Adamskiej.





O programie opowiada Bogna Tokarska z Książnicy Pomorskiej.W planie także prezentacja "Heweliusza" Adama Zadwornego, opowieści o życiu Simony Kossak, spotkanie o kulisach serialu "40-latek" z udziałem Anny Seniuk, czy warsztaty teatralne dla młodzieży. Na sobotę zaplanowano wręczenie Nagrody Jantar oraz Nagrody Czytelników Książnicy Pomorskiej dla Przemysława Kowalewskiego.W wydarzeniu wezmą też udział Grzegorz Halama, Tomasz Jachimek, Przemysław Sadowski, czy Maria Pakulnis. Festiwal potrwa od piątku do poniedziałku - większość wydarzeń odbędzie się w Sali pod Piramidą w Książnicy Pomorskiej, a na poniedziałkowe spotkania zapraszamy Was do Studia S1 w Radiu Szczecin. Link do programu znajdziecie na stronie festiwalu