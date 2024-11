Fundacja Małych Stópek z nagrodą Prezydenta RP

Fot. Fundacja Małych Stópek

Szczecińska Fundacja Małych Stópek otrzymała w czwartek nagrodę Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. To wyróżnienie przyznawane osobom, organizacjom pozarządowym, które budują wspólnotę obywatelską. Fundacja zwyciężyła w kategorii Instytucja – Organizacja.

Fundacja Małych Stópek jest organizacją pro-life, która prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ochrony życia poczętego. Na co dzień pomaga m.in. samotnym matkom w trudnej sytuacji materialnej, które samotnie wychowują dzieci, a także kobietom, które zrezygnowały z aborcji i nie mogą liczyć na pomoc rodziny.



Anna Piotrowska mówi, że ideą konkursu jest zachęcanie do podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego. - Jesteśmy oczywiście zaszczyceni tym wyróżnieniem, ale nie zapominajmy, że za nagrodą stoją nie tylko pracownicy Fundacji Małych Stópek, ale również wolontariusz i nasi wrażliwi darczyńcy - podkreśla Piotrowska.



- To coś niesamowitego - przyznaje ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek i cieszy się, że nagroda trafia do Fundacji, a więc przede wszystkim do wolontariuszy i darczyńców. - Z tego się bardzo cieszę, że docenienie właśnie w ich stronę popłynie od pana prezydenta.



Gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.



W kategorii Człowiek–lider nagrodę odebrał Marek Kamiński, podróżnik, filozof, zdobywca dwóch biegunów Ziemi, zaangażowany w działalność społeczną i edukacyjną.

W kategorii Dzieło, Przedsięwzięcie – Projekt - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, gdzie dochód ze świec rozprowadzanych na wigilijny stół jest przeznaczany na rzecz dzieci.

Nagrodę specjalną otrzymał Wojciech Kowalczyk – pracownik samorządowy i społecznik od urodzenia chorujący na SMA, działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]