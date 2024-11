W ramach nowej inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta przyznano dofinansowania na organizację wydarzeń lub projektów.

"Młodzieżowe Granty" otrzymali uczniowie dziewięciu szczecińskich szkół - to m.in. LO nr 2, 5 i 9. Maksymalnie mogli ubiegać się o 1500 złotych.Pieniądze przeznaczą m.in. na organizację drugiej edycji wydarzenia „Stacja Szczecin”, czyli dnia pełnego atrakcji na ulicy Rayskiego i wydrukowanie plakatów z cytatami znanych poetów, które potem umieszczą w szczecińskich autobusach.Kolejne wnioski będą rozpatrywane na sesji w grudniu. Do wydania do końca roku na "granty" młodzi radni mają 20 tysięcy złotych.