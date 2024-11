Wszyscy znamy jej zapach, na jarmarku poznamy smak... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jej zapach często unosi się nad Szczecinem - już niedługo będzie można sprawdzić, jak smakuje.

Chodzi oczywiście o czekoladę z Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego "Gryf". Na co dzień produkty, tworzone na Łasztowni, trafiają do większych zakładów, a następnie na sklepowe półki.



W tym roku "Gryf" chce wyjść do mieszkańców w czasie szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na tę okazję przygotowano dwie słodkie pokusy. Jakie? To tłumaczy dyrektor handlu i marketingu PPC "Gryf" Konrad Goduński. - Będą to bardzo bogate receptury czekolady gorzkiej i mlecznej, będzie można je zakupić w postaci łomu czekoladowego. Przygotowaliśmy również specjalną recepturę nowej, płynnej czekolady do picia - podkreśla Goduński.



Oprócz czekolady, na tegorocznym jarmarku nie zabraknie także Radia Szczecin. W sobotę 30 listopada będziemy nadawać z Centrum Informacji Turystycznej w Alei Kwiatowej.