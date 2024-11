Świątecznie na ulicach Świnoujścia w Mikołajki

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Najpierw iluminacja, później choinka, a wszystko rozbłyśnie 6 grudnia. Na świnoujskich ulicach pojawiły się pierwsze świąteczne ozdoby.

Może się wydawać, że koniec listopada, to nieco za wcześnie, by stroić miasto, ale sami wyspiarze są z tego powodu zadowoleni. - Zawsze będzie już widoczny świąteczny klimat. Super, ja szybko świętuję. Zawsze będzie trochę świątecznego nastroju - mówią mieszkańcy.



Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, przyznaje, że mimo problemów budżetowych, miasto w tym roku ma wyglądać jeszcze lepiej, niż w ubiegłym. - Firma rozpoczyna wywieszanie pierwszych ozdób świątecznych na ulicach miasta. Zdecydowaliśmy się zakupić dodatkowe ozdoby. Będzie bardziej bogato na Karsiborze i na Warszowie - mówi Agatowska.



W ubiegłym roku z budżetu miasta na świąteczne dekoracje przeznaczono 200 tys. zł. W tym roku kwota będzie wyższa i choć jeszcze nie wiadomo, jak duża, samorząd zapewnia, że nie będzie to wydatek, a inwestycja.