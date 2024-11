Nocny pościg i próba ucieczki po dachu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ucieczka po dachu nie pomogła - poszukiwany zatrzymany w Szczecinie.

Policjantom, w sumie, udało się namierzyć i zatrzymać trzech poszukiwanych mężczyzn. Jeden z nich próbował uciekać przez okno na dach, ale szybka reakcja funkcjonariuszy i wsparcie strażaków zakończyły się sukcesem.



Jak się okazało, miał on do odbycia karę ponad ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.

Kolejnych dwóch zatrzymano, dzięki czujności wywiadowców.



37-latek miał zasądzoną karę ponad czterech miesięcy pozbawienia wolności. Drugi z zatrzymanych, 40-latek, był poszukiwany, bo miał odbyć 15-dniową karę.



Podczas interwencji okazało się, że posiadał on przy sobie narkotyki. Mężczyźni trafili już do zakładów karnych.