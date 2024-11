Trwa modernizacja szpitala w Drawsku Pomorskim [ZDJĘCIA]

Fot. AHP

Trwa rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

Obecnie prowadzone są prace ziemne oraz instalacyjne, obejmujące także rozbiórkę istniejącego łącznika między gmachem głównym szpitala a budynkiem, gdzie mieści się Oddział Kardiologii.



W kolejnych etapach zbudowany zostanie podjazd dla karetek oraz instalacja szybu windowego. Nowa infrastruktura ułatwi transport pacjentów ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do poszczególnych oddziałów oraz do budynku Oddziału Kardiologii - to dzięki planowanemu łącznikowi.



Kompleks budynków Drawskiego Centrum Specjalistycznego jest zabytkiem. Elementy objęte ochroną konserwatorską to bryła głównego budynku oraz jego elewacje zewnętrzne.