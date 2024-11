Pogoda zaskoczyła... mieszkańców [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pogoda w ostatnich dniach zaskoczyła mieszkańców regionu. W poniedziałek na termometrach było 15 stopni Celsjusza, dziś jest 9.

Jak długo utrzymają się temperatury powyżej zera i czy mieszkańcom odpowiada słoneczny klimat? Zapytaliśmy szczecinian.



- Bardziej jeszcze taka jesienna, zimowa to jeszcze nie. - Cieplutko się zrobiło. Ostatnie 2-3 dni przecież 15 stopni było. Jest naprawdę w porządku. - Powiem tak, jest całkiem przyjemnie. Ja bym wolała, żeby nas zaskakiwała właśnie w tę stronę, żeby było jednak ciepło, bo ja sobie lubię pospacerować na zewnątrz - mówią mieszkańcy Szczecina.



- Na razie powrotu zimy nie ma. Nie widać opadów śniegu, chociaż przy tych niższych może się pojawić deszcz ze śniegiem. Ale to na pewno nie będzie jakaś zimowa pogoda. To ciepło to już było, teraz będzie nieco chłodniej, ale raczej temperatura adekwatna do listopada, czyli takie jesienne temperatury. No i zmienna pogoda, okresami deszcz, okresami trochę słońca - mówi Małgorzata Piotrowska, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Dodatnie temperatury utrzymają się w Szczecinie do piątku. W weekend może przyjść ochłodzenie, a temperatury nocą zbliżą się do zera.