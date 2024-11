Dwa wypadki w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwie osoby ranne w wypadku w Kołobrzegu. Przed godziną 20:00, na ulicy Krzywoustego, samochód osobowy uderzył w drzewo.

19-letniego kierującego citroenem oraz jego 28-letniego pasażera, strażacy musieli wyciągać z pojazdu przy użyciu sprzętu. Obaj trafili do szpitala. To obywatele Białorusi i Ukrainy. Policja ustala przyczyny wypadku.



Drugi wypadek miał miejsce w miejscowości Moczkowie. Pieszy został potrącony na drodze wojewódzkiej nr 151. Do zdarzenia doszło po godzinie 19:00. Poszkodowanego zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.