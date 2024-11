Bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV, kiły i HCV

Można to sprawdzić przed wejściem w nowy związek albo po prostu - aby mieć pewność, że wszystko w porządku. Chodzi o testy w kierunku HIV, kiły i HCV.

Ścieżka Pacjenta zgłaszającego się do PKD

Pacjent zgłasza się do punktu konsultacyjno-diagnostycznego w godzinach jego otwarcia i oczekuje na swoją kolej. Nie musi wykazywać się ubezpieczeniem zdrowotnym ani okazywać dokumentu tożsamości.









Wynik testu HIV wydawany jest podczas kolejnego dyżuru punktu PKD. By go odebrać, pacjent musi okazać kartkę z numerem, do którego przypisany został wynik testu. Po poznaniu wyniku jest czas na rozmowę z doradcą.

W szczecińskim punkcie konsultacyjno-diagnostycznym przy ul. Broniewskiego trwa tydzień testowania. Badania wykonywane są - wyjątkowo - codziennie.Testy są bezpłatne, a personel zapewnia anonimowość - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala wojewódzkiego.- Nie jest to nic wstydliwego, ale nawet jeżeli ktoś miałby wątpliwości, nie chciałby podawać swojego imienia, nazwiska, nie chce tego robić w żaden inny sposób, to właśnie po to jest ten punkt. My tam zapewniamy anonimowość - mówi Owsik-Kozłowski.Wyniki badań HIV wydawane są podczas następnego dyżuru, a szybkie testy na HCV i kiłę odczytywane są po około dziesięciu minutach.Punkt otwarty jest w godz. 15-19. Prowadzą go wolontariusze ze stowarzyszenia DADU, którzy w przyszłym tygodniu wrócą do dyżurów w poniedziałki, wtorki i czwartki.Pacjent zapraszany jest do gabinetu, w którym doradca przeprowadza rozmowę przed wykonaniem badań i wypełnia wspólnie z pacjentem anonimową ankietę. Przechodzi do gabinetu zabiegowego na pobranie próbki krwi. Pacjent wraca do doradcy i odbiera od niego kartkę z numerem potrzebnym do odbioru wyniku. Kartka nie zawiera imienia ani nazwiska.