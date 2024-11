Jest akt oskarżenia za zabicie psa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zabił psa ze szczególnym okrucieństwem - teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Oskarżony to 64-letni mężczyzna z okolic Choszczna. Do zdarzenia doszło w marcu tego roku. Na jego posesję wbiegły dwa sznaucery miniatury. Psy zaczęły penetrować nory, wyciągając z nich króliki. Widząc to, 64-letni mężczyzna, zadał jednemu z psów trzy ciosy kijem, na którym zamontowany był nóż. Pies miał okaleczony grzbiet, klatkę piersiową i brzuch. Na miejscu interweniowała policja. Mężczyzna został zatrzymany - nie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Był wcześniej karany. Dariuszowi M. grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.