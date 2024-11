Wstęga przecięta, można już przejechać ul. Kochanowskiego w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Wstęga uroczyście przecięta, ulica Kochanowskiego w Stargardzie otwarta po remoncie - i po budowie nowego ronda.

Prace zaczęły się w lutym i spowodowały zamknięcie na ponad dziewięć miesięcy tranzytowego odcinka drogi. Przebudowa kosztowała 8 mln zł.



Przejezdne było już wcześniej nowe rondo, ale jak podkreśla Iwona Wiśniewska, starosta stargardzki, teraz w całości można cieszyć się nową drogą. - To jest ta przyjemność po miesiącach przygotowań, to dla nas ważne wydarzenie. Co dalej? 10 odcinków dróg na terenie powiatu ma już wyłonionego wykonawcę - dodaje Wiśniewska.



Ich remont zaplanowano na wiosnę. Przecinaniu wstęgi przyglądał się zamieszkały przy Kochanowskiego pan Jerzy: - Żeby ta droga służyła ludziom, to przecięcie wstęgi to formalność. Ono jest tylko dla władz...



Również dla pani Zofii otwarta droga będzie ułatwieniem: - Ja tędy przechodzę, gdy wybieram się do Biedronki. Dobra droga, wygodne chodniki...



Inwestycję niemal w całości sfinansowano z rządowych funduszy, przy udziale miasta i powiatu.