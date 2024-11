Przysmaki, ozdoby, koncerty. Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zimowa herbata, przetwory, pieczywo czy szczecińska gorąca czekolada. To jedynie część przysmaków, które będzie można zakupić podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Jak informuje Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej, oprócz tradycyjnych zachodniopomorskich smaków, będą też dania z różnych części świata. - Przysmaków i wyjątkowych produktów znajdziemy mnóstwo. Będziemy mieć węgierskiego kołacza, turecką baklawę, sery prosto z Podhala i to wyjątkowa okazja, żebyśmy je skosztowali i zakupili w Szczecinie - zachęca Wołosz.



Oprócz straganów, jedzenia i świątecznych ozdób koncerty i wydarzenia kulturalne. - Będą też atrakcje pod hasłem ekologia - dodaje Celina Wołosz. - Na każdy weekend zapraszamy dzieci i ich rodziców do aktywnej zabawy. W ten weekend będziemy mieli edukacyjne spotkanie z przedstawicielami jadłodzielni, którzy opowiedzą nam o idei foodsharingu i o tym, jak zorganizować święta, żeby nie marnować jedzenia.



Wieczorem odbędą się koncerty - w piątek zagra DJ Tatinek.



Jarmark startuje w piątek o godzinie 14 i potrwa do 22 grudnia.