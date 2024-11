Miliony na rozbudowę bazy sportowej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miliony złotych mają popłynąć z Ministerstwa Sportu i Turystyki do samorządów na budowę sal gimnastycznych, boisk, ścieżek biegowych i kortów tenisowych. Porozumienia na rozbudowę bazy sportowej na nowych zasadach podpisał minister sportu wraz z marszałkami czterech województw.

- Strumień pieniędzy zasili budżety wszystkich województw - zapewnia minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. - Dzielimy pieniądze proporcjonalnie do liczby mieszkańców tak, żeby nie tworzyć dysproporcji pomiędzy regionami. Zasady gry są uczciwe. W zależności od wielkości województwa, bez względu na to czy jest to województwa bardziej czy mniej rozwinięte.



- Warunkiem otrzymania środków jest powstanie wojewódzkich baz programów sportowych - informuje minister. - Każde województwo będzie musiało, tworząc program, w sposób transparentny robić nabór i będą musiały współfinansować ten program, co spowoduje, że pieniądze kierowane przez władzę publiczną, przez władzę centralną i władzę samorządową na infrastrukturę sportową będą większe.



Na program ministerstwo przeznaczyło dwieście milionów złotych.



W siedzibie zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego podpisano porozumienie z marszałkami województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.