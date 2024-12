Pociągi towarowe wracają na dawną trasę

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pociągi towarowe - po 28 latach - wrócą na swoją trasą. Chodzi o odcinek między Złocieńcem, Kaliszem Pomorskim i Drawnem.

To dzięki zakończonym pracom na nieczynnej linii nr 410. W ramach inwestycji wymieniono 55 kilometrów torów i zmodernizowano ponad 34 obiekty m.in. most na rzece Drawa w okolicy Złocieńca. Pociągi towarowe mogą poruszać się po linii z prędkością maksymalną 40 km/h.



Dzięki inwestycji towary dojadą do Złocieńca, Mirosławca i Drawna bez przeładunku na samochody ciężarowe. Koszt remontu to 148 milionów złotych.