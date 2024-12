Kolejny Marian zadomowił się w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu została odsłonięta kolejna rzeźba z cyklu Marianów, czyli mew przedstawianych w nietypowych okolicznościach. Najnowsza figura to nawiązanie do oddanej przez miasto dużej inwestycji.

Najnowszy Marian stanął tuż przy wjeździe na pierwszy wielopoziomowy parking w Kołobrzegu, jaki powstał przy ul. Kamiennej. Towarzyszy mu kaktus. Skąd ten pomysł?



Prezydent Anna Mieczkowska tłumaczy, że jest to nawiązanie do wypowiedzianych przez nią słów dotyczących wieloletnich planów budowy parkingu.



- Temu Marianowi na skrzydle wyrósł kaktus. Ta inwestycja była tak trudna i czasami traciłam wiarę w to, że ona w ogóle powstanie, że wydawało mi się, że prędzej kaktus urośnie mi na dłoni niż powstanie ten parking. O on będzie tu stał i wszystkim przypominał, że rzeczy niemożliwe w Kołobrzegu są do zrealizowania - mówi Mieczkowska.



Rzeźbę ufundowała firma realizująca budowę parkingu. Jest to już 15 figura z całego cyklu. Kolejna stanąć ma przy miejscowej latarni morskiej.