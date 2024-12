Będzie bezpieczniej na drodze między Warzymicami a Będargowem

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobra wiadomość dla kierowców i pieszych pokonujących drogę pomiędzy Warzymicami a Szkołą Podstawową w Będargowie.

Ruszyły prace, które mają poprawić bezpieczeństwo uczęszczających do tej szkoły dzieci - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.



- Obecnie wykonawca przygotowuje teren do ułożenia warstwy kruszywa. Po jego wyłożeniu będzie je zagęszczał, a następnie odpowiednio profilował. Pobocze będzie oddzielone od jezdni słupkami, tak by dzieci mogły bezpiecznie poruszać się po wyznaczonym obszarze - mówi Turkiewicz.



Sylwia Turkiewicz dodaje, że utwardzenie pobocza jezdni to rozwiązanie tymczasowe. Wdrożone zostało na wniosek mieszkańców Będargowa i Warzymic.