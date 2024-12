Poznają nie tylko polskie parkiety, ale i polską kuchnię [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Polskich potraw mogli spróbować koszykarze z zagranicy, którzy występują w barwach PGE Spójni Stargard. Ale najpierw musieli je przyrządzić w kuchni stargardzkiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP.

To wszystko w ramach autorskiego projektu klubu pod hasłem „Polskie Smaki Łączą - Kulinarna Podróż ze Spójnią”. W taki sposób obcokrajowcy poznali dania, zawsze obecne na polskim stole.



Maria Wieczorek, szefowa kuchni w OHP informuje, przygotowanie rodzimego menu było dużym wyzwaniem.



- Jest żurek staropolski, bigos, kotlet schabowy tradycyjny, panierowany, smażony na smalcu, żeby ten smaczek wydobyć. Czym chata bogata - mówi Wieczorek.



Wiktor Grudziński, dyrektor sportowy Spójni był ciekawy kulinarnych wrażeń zawodników.



- Co oni o nich myślą. A propos steków czy hamburgerów to mają wiedzę na ten temat. A te polskie dania? Ciekawi jesteśmy ich opinii - mówi Grudziński.



Zarówno przedstawiciele klubu, uczniowie jak i kadra ośrodka uznawali zgodnie, że staropolska kuchnia potrafi łączyć, bez względu na kraj pochodzenia. Efekty tego wspólnego gotowania będzie można zobaczyć niedługo na YouTube Spójni.