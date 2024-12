Świąteczny tramwaj wyjedzie na szczecińskie tory

Świąteczny tramwaj. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Na ulice Szczecina powróci świąteczny tramwaj "Perełka".

Z okazji Mikołajek, 6 grudnia, mieszkańcy miasta za darmo będą mogli przejechać się czerwonym tramwajem ozdobionym światełkami i czapką świętego Mikołaja - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.



- Za sterami "Perełki" stanie słynny motorniczy pan Roman Mirek, wielki miłośnik historii naszego miasta, w szczególności szczecińskich tramwajów. Start 6 grudnia z pętli na ul. Potulickiej, co godzinę, od 16 do 19 - mówi Jachim.



"Perełka" kursować będzie po centrum miasta od Potulickiej przez Bramę Portową, plac Kościuszki do placu Rodła.



Nowością będzie przyozdobiony światełkami tramwaj nr 7. Wyjedzie on na ulice miasta 9 grudnia i kursować będzie do święta Trzech Króli.