To będzie nowy świąteczny hit! Radiowcy nagrali pastorałkę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Wygryziemy Last Christmas" - zapowiada ekipa Radia Szczecin, która wraz z duetem Jackpot przygotowała dla słuchaczy pastorałkę.

Piosenka świąteczna nosi tytuł "Dobry na radio czas" i właśnie została nagrana w studiu S1.

Inspiracją do napisania pastorałki była ramówka Radia Szczecin - mówi Katarzyna Buja Kazuba z Jackpot.



- Pastorałka to w sumie dużo powiedziane... Jest to piosenka świąteczna, taka świąteczna landrynka. "Dobry na radio czas", bo taki nosi tytuł, jest takim hołdem dla was za to wszystko, co dla nas robicie. Za to, że mamy dzięki wam święta i dobry czas, a do tego święty spokój - podkreśla Buja.



- Będziemy śpiewać chórem - mówi ekipa Radia Szczecin: - Mamy też partie solowe. Ja jeden wers co prawda, ale zawsze to jakaś kariera. Jak nam pójdzie - trudno powiedzieć. Trochę się boję... - Nam to pójdzie z serca, to jest przecież radio. - Posłuchajcie, posłuchajcie. Wygryziemy "Last Christmas".



Premiera pastorałki na naszej antenie w najbliższą środę po godzinie 11:00.