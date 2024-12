Dźgnął nożem ojca. Usłyszał zarzut

fot. KM Policji w Koszalinie

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 35-latek, który dźgnął ojca nożem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w miejscowości Giezkowo w gminie Świeszyno.

Rzucił się na swojego ojca, dusił go, a następnie zadał mu uderzenia nożem w klatkę piersiową. Adam C. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, lecz odmówił złożenia wyjaśnień - mówi Prokurator Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.



Sąd Rejonowy w Koszalinie po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3-miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara od 8 do nawet dożywocia.