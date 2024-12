Szczecińscy uczniowie pokazali swoje projekty, które mogą odmienić świat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zbieranie śmieci w oceanach za pomocą Snapchata, przetwarzanie plastiku do tworzenia druku 3D, innowacyjna aplikacja dla turystów albo szkolny system RCB - to projekty szczecińskiej młodzieży, które mogą zmienić świat.

W murach Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie po raz drugi odbył się Szkolny Festiwal E(x)plory.



- Naszym głównym założeniem jest uświadomienie młodzieży, że czasami nie warto brać leki, bo na przykład nam coś boli. Nasza aplikacja jest stworzona po to, aby pokazać, iż nie warto takie leki brać, bo ona będzie symulowała działanie leku, w jakich narządach się gromadzi - mówi Vladislav Prachin, uczestnik konkursu.



- Uczniowie wymyślili osiem naprawdę bardzo ciekawych projektów. Cztery z nich przejdą do półfinału krajowego i finał w Stanach Zjednoczonych - mówi Krzysztof Królak, dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.



- Ja będę przedstawiał aplikację turystyczną dla Szczecina. Wszystko jest dostosowane pod użytkownika, tak aby jak najbardziej go zaangażować, żeby jak najwięcej turystów przyjechało do naszego miasta - mówi Patryk, uczestnik konkursu.



W tegorocznej edycji szkolnego festiwalu przedstawiono osiem projektów. Półfinał konkursu Explory odbędzie się wiosną w Gdańsku.





