Kolejne "Kolędowanie z Portowcami" dzisiaj na stadionie

"Kolędowanie z Portowcami" w 2021 roku. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Moc atrakcji czeka na uczestników Kolędowania z Portowcami. Na stadionie przy Twardowskiego już po raz czwarty odbędzie się świąteczna impreza organizowana przez Pogoń Szczecin.

Będzie między innymi świąteczny jarmark oraz sportowe aktywności zwłaszcza dla najmłodszych kibiców piłki nożnej. Nie zabraknie także wspólnego śpiewania kolęd.



Jak zapewnia rzecznik prasowy Pogoni Szczecin Krzysztof Ufland we wspólnym kolędowaniu wezmą udział piłkarze i piłkarki nożne Dumy Pomorza.



- Piłkarze będą obecni na Kolędowaniu z Portowcami. Piłkarki będą, ale nie wszystkie, bo niektóre też rozjadą się wcześniej do domów. Tam kończy się okres roztrenowania po rundzie, więc te, które będą w Szczecinie, na pewno nas odwiedzą. Natomiast jeżeli chodzi o piłkarzy, to wszyscy zadeklarowali swoją obecność nie tylko na trybunach, z tego co wiem, to także na scenie - mówi Ufland.



Kolędowanie rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp na stadion jest bezpłatny.