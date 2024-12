"Przestępcy i nieroby". Rolnicy domagają się dymisji ministrów rolnictwa [ZDJĘCIA]

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych domaga się dymisji ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego i wiceministra tego resortu Michała Kołodziejczaka.

Wniosek rolników dotyczący odwołania Siekierskiego i Kołodziejczaka trafił na ręce wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego.





Zdaniem prezesa związku Władysława Serafina, minister nie dopilnował zmiany prawa, według którego to polscy rolnicy mieliby pierwszeństwo w dzierżawie ziemi.- Minister Siekierski kontynuuje przestępcze metody gospodarowania polską ziemią. Skoro przez 12 miesięcy nie dokonał zmian w prawie, staje się w naszych oczach przestępcą, który powinien być natychmiast przez premiera odwołany - mówi Serafin.W przypadku Michała Kołodziejczaka głównym powodem złożenia wniosku o jego dymisję ma być - jak to określił Serafin - "nieróbstwo".- On w ogóle nie wie o co chodzi. Nie zna przepisów, ustaw i nie spotyka się z nami, jako szef odpowiedzialny za organizacje rolnicze. Przez 12 miesięcy nie było spotkania i dyskusji o problemach polskich rolników - mówi Władysław Serafin.