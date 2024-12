Szczecińskie dekoracje świąteczne - skromne czy minimalistyczne? [ZDJĘCIA]

Kurtyny świetlne w rejonie Placu Adamowicza, 10 metrowa choinka na rynku Siennym, a także anioł na alei Kwiatowej. Między innymi takimi świątecznymi dekoracjami został przystrojony Szczecin.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Mieszkańcy skarżą się na minimalizm tegorocznej oprawy.- Święta to są święta, powinny być rozświetlone. No i powinno być widać to, jest raz w roku tylko. - Kiedyś bardziej zwracałem uwagę, dzisiaj to spowszedniało. - Aktualnie jeszcze nic nie widziałam. Daje to dużo. Dzieci się cieszą. Czuje się ten klimat świąteczny - mówią szczecinianie.Stawiamy na oszczędności - mówi prezydent miasta Szczecin Piotr Krzystek.- Zastanawiamy się nad nowymi projektami. Być może w przyszłym roku uda się coś dokupić. Pewnie będzie to proces, który potrwa parę lat, dlatego, że nie jest to wydatek priorytetowy dla miasta. Musimy mieć pewien budżet na dekoracje, ale będzie on stopniowo budowany i mam nadzieję, że będą się pojawiały różne ciekawe atrakcje. Tym bardziej, że możliwości techniczne też są coraz bardziej doskonałe - mówi Krzystek.W tym roku udekorowane zostały głównie obszar centrum - mówi rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Reszczyński.- W tym roku świąteczną atmosferę pozwala poczuć się sto kurtyn świetlnych. Natomiast pomiędzy Placem Lotników a Urzędem Miasta po zmroku świecą zawieszone na słupach oświetlenia ulicznego rogi obfitości i odwrócone kwiaty - mówi Reszczyński.W 2011 i 2012 roku Szczecin został wybrany przez internautów na najpiękniej oświetlone miasto w Polsce - w plebiscycie "Świeć się" organizowanym przez Grupę Energa SA.