Całodobowa przychodnia dla zwierząt? Nie w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Szczecinie wciąż nie utworzono całodobowej przychodni dla zwierząt. W razie nagłego wypadku najbliższy taki punkt znajduje się w Stargardzie lub dalej w Gorzowie.

- Miasto powinno zapewnić taką placówkę - mówią mieszkańcy Szczecina. - Zwierzę może zachorować w nocy i w dzień. Są dla ludzi dentystyczne przychodnie czynne 24 godziny na dobę. Tak samo powinno być dla zwierząt w tym samym czasie otwarte. Były sytuacje, że trzeba było czekać do rana.



- Głównym problemem, stojącym za utworzeniem całodobowej przychodni, są braki kadrowe wśród lekarzy - mówi lekarz weterynarii Michał Grudziński. - Jako Szczecin obsługujemy też Police, Gryfino, nawet do Pyrzyc, a czasem do Choszczna. Gdyby była możliwość skonstruowania opieki 24-godzinnej, albo w systemie rotacyjnym, pomogłoby to miastu w funkcjonowaniu i mniej traumatyczne byłoby dla opiekunów i ich zwierząt.



W Szczecinie żyje około 70 tys. zwierząt towarzyszących takich jak psy i koty. Według danych portalu Statistica, w 2022 roku 42 procent Polaków posiadało psa, a 26 procent - kota.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski