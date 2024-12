Zbliża się finał Szlachetnej Paczki

Blisko pół tysiąca rodzin w Zachodniopomorskiem otrzyma świąteczne podarki w ramach Szlachetnej Paczki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Do końca akcji zostały cztery dni i kilka godzin, a w województwie są jeszcze rodziny, które czekają na pomoc - mówi zachodniopomorska koordynatorka Szlachetnej Paczki Paulina Łągiewka. - Zachęcamy gorąco wszystkich ludzi dobrej woli, żeby wejść na stronę szlachetnapaczka.pl . Są dwie rodziny do wyboru z Gryfic i po jednej rodzinie ze Szczecina, Tychowa i Pyrzyc.Między innymi na łóżko, odkurzacz i pralkę czekają cztery rodziny poszkodowane w powodzi - wystarczy wypełnić formularz na stronie, a wolontariusz skontaktuje się z darczyńcą. - Darczyńca może przygotować paczki, dostarczyć te paczki do magazynu w Szczecinie, a wolontariusze już bezpośrednio będą transportować paczki w rejony dotknięte powodzią - mówi Łągiewka.Na terenie województwa pracuje 300 wolontariuszy i wolontariuszek. Finał Szlachetnej Paczki - w piątek, a zaraz po nim - weekend cudów.W tegorocznej edycji blisko 17 tysięcy rodzin w kraju potrzebuje wsparcia najwięcej w dolnośląskim, opolskim, śląskim.