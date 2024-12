Kiedy koniec prac na stargardzkim dworcu?

Pociągi ze Szczecina do Poznania pojadą z prędkością 160 kilometrów na godzinę. Przebudowa linii kolejowej na tym odcinku jest już prawie zakończona. Jedynym miejscem, gdzie jeszcze toczą się prace jest stargardzki dworzec i wiadukty, gdzie roboty miały zakończyć się w 2022 roku. Jakie teraz są przewidywania jeśli chodzi o koniec prac?

12. listopada 2019 roku - tego dnia po raz pierwszy zamknięto przejazd pod wiaduktem przy ulicy Wyszyńskiego w Stargardzie. Przez opóźnienia wywołane różnymi czynnikami po pięciu latach dalej nie udało się zamknąć tej inwestycji. PKP jednak zapewnia, że koniec jest coraz bliżej.- Mamy otwarty peron III, roboty trwają na peronach I i II. Mamy nadzieję, że do połowy roku 2025 cała stacja zostanie oddana do użytkowania - zapowiada Piotr Bruss, dyrektor zachodniego oddziału PKP Polskie Linie Kolejowe.Wedle obecnego harmonogramu do końca roku roboty mają przenieść się z Pierwszej Brygady na wiadukt przy ulicy Bogusława IV. Tam ostatnie prace potrwają do trzech miesięcy, po czym jeszcze na chwilę zamknięty zostanie przejazd pod wiaduktem na Pierwszej Brygady, aby zakończyć prace przy ciepłociągu, czego nie można zrobić w okresie grzewczym.Same prace budowlane mają potrwać do kwietnia, natomiast odbiory mają być zakończone w połowie roku.